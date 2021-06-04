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< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları hafta başında görülen düşüşlerin ardından toparlandı, beklentiler iyileşti

Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları, Çin’de nihai mamul fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle büyük bir dalgalanma gösterdi

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