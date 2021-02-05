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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları hafifçe arttı, satışlar Çin Yeni Yılı tatili öncesinde durgun

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, çoğunlukla spekülatif vadeli hammadde satışlarının desteğiyle hafta sonuna doğru hafifçe iyileşti.

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