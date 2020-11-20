﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları güçlü talep sayesinde yükseldi, yasak korkusu ticareti sınırladı

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları geçtiğimiz hafta yükseldi

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.