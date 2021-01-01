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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çinli üreticilerin stok alımlarıyla son 3 ayın zirve seviyesinde

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan çıkışlı pelet fiyatları son üç ayın zirve seviyesine yükseldi. Bu artışta ...

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