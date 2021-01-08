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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çinli alıcıların piyasaya dönmesi ve toz cevher arzındaki eksiklik nedeniyle arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları kısa süreli düşüşünün ardından artış gösterdi.

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