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< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’in güçlü alımı sayesinde rekor seviyelere yükseldi

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan çıkışlı pelet fiyatları hızlı bir şekilde yükselmeye devam etti.

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