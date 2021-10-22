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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’den gelen talebe yönelik endişeler nedeniyle haftayı düşüşle kapattı

Hindistan pelet ihracat piyasası, ortaya çıkan dalgalanmalardan olumsuz etkilenerek haftayı fiyat düşüşleriyle kapattı.

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