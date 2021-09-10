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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki üretim kesintileri nedeniyle dibi gördü, yerel piyasada arz fazlası var

Hindistan pelet ihracat piyasası, ortaya çıkan dalgalı hareketten olumsuz etkilendi.

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