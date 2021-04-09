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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki tesis denetimleri nedeniyle baskı altında

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, Çin’in bazı bölgelerinde tesislerin denetleneceğine dair haberler nedeniyle baskı altında kaldı. 

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