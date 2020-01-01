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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki tatil dönemi nedeniyle baskı altında, görünüm olumlu

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, Çinli alıcıların tatilde olması dolayısıyla durgun olan piyasa koşulları nedeniyle düştü.

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