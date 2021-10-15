﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki kış dönemi sinterleme kısıtlamaları nedeniyle daha da yükseldi

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, Çinli alıcıların tatilin ardından güçlü stok alımları ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.