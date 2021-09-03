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< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki düşüşlerin ardından yine gerilemeye başladı

Hindistan pelet ihracat piyasasındaki kısa canlanmanın ardından, fiyatların yine düşüşe geçtiği belirtildi.

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