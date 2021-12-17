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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’de cevher fiyatlarının artması ve stok alımlar sebebiyle yükseldi

Hindistan pelet ihracat fiyatları, artan cevher fiyatları ve kış sonrası çelik üretiminin artacağına ilişkin güçlü sinyaller sayesinde yükseldi.

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