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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’de çelik fiyatlarının düşmesi nedeniyle aşağı yönlü seyrediyor

Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları, orta vadeli talep beklentilerinin düşmesi nedeniyle aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

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