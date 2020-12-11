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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’de artan toz cevher ile vadeli fiyatlar nedeniyle oldukça yükseldi

Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları, Çin’de yükselen spot ve vadeli hammadde fiyatları nedeniyle oldukça arttı.

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