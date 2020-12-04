﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları arttı, olası demir cevheri ihracatı yasağına dair belirsizlik devam ediyor

Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları, Çin’de demir cevheri fiyatlarındaki artışın ve limanlara gelen düşük arzın desteğiyle arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.