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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları arttı, Çin’in tüketimine yönelik endişeler oluştu

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları hafifçe yükseldi.

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