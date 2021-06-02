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< Hurda ve Hammadde

Haziran ayının ilk İngiltere çıkışlı bağlantısı 505$/mt CFR seviyesinde kapandı

Türkiye’de İngiltere çıkışlı bağlantı piyasanın havasını olumlu yönde değiştirdi.

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