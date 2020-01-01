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< Hurda ve Hammadde

Hala baskı gören cevher fiyatları 160$/mt seviyesinin altında

Çin’de ithal cevher fiyatları, önceki günler kaydedilen toparlanmanın ardından, 25 Mart tarihinde hafifçe düştü.

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