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< Hurda ve Hammadde

Haftanın başındaki endişelere rağmen Hindistan çıkışlı pelet fiyatları 200$/mt sınırını geçti

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan çıkışlı pelet fiyatları 200$/mt CFR sınırını geçti.

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