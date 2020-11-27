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Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 27 Kasım 2020

Teklif kaynağı Ürün Demir tenörü Fiyat ($/mt) Günlük fiyat ...

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