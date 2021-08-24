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Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Ağustos 2021



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Günlük Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri - 62% Fe, CFR Çin, $/mt -1,33
Hurda - HMS I/II 80:20, CFR Türkiye, $/mt -1,11
Kütük - CFR Türkiye, $/mt -4,14
İnşaat demiri - FOB Türkiye, $/mt -2,85
İnşaat demiri - Depo çıkışı Türkiye, TL/mt -1,78
Sıcak rulo - CFR Türkiye, $/mt -1,85
Kaplamalı - Boyalı Rulo, Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt 0
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Haftalık Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri (% 62) CFR Çin -13,23
Hurda HMS I/II 80:20 CFR Türkiye -2,51
Kütük FOB Çin -3,14
İnşaat demiri FOB Türkiye -2,49
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Orbis Çelik Endeksi
  Haftalık Değişim (%)
Türkiye inşaat demiri endeksi -1,86
Türkiye hurda endeksi -1,99
Karadeniz sıcak rulo sac ihracat endeksi -0,82
ABD Doğu Limanı HMS I/II hurda ihracat endeksi -0,25
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İstatistikler
TÜRKİYE Sıcak Haddelenmiş Rulo İthalat Ocak - Haziran 2021 / mton
Rusya 1.101.487
Ukrayna 611.770
Japonya 206.080
Hi̇ndi̇stan 197.856
Fransa 134.413
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