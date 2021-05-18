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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’nin ithal hurda talebi iyileşiyor, bağlantılar yüksek seviyelerden yapılıyor

Güney Kore merkezli çelik üreticilerinin son zamanlarda ithal hurda alımlarına olan ilgisi arttı.

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