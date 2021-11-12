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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticilerin karşı tekliflerini düşürmeleriyle hurdada sert düşüş devam etti

Güney Koreli üreticiler, Japonya çıkışlı hurda için verdikleri karşı teklifleri sertçe düşürürken, yerel hurda fiyatları da hafifçe geriledi.

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