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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticiler yerel hurda alış fiyatlarını artırdı

Güney Koreli çelik üreticileri, dün itibarıyla yerel hurda alış fiyatlarını artırdıklarını açıkladı.

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