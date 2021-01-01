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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticiler yerel hurda alımlarına yoğunlaştı, nadir ithal hurda bağlantılarında fiyatlar 18$/mt arttı

Güney Koreli çelik üreticilerinin, hurda alım fiyatlarında artışa giderek hurda ihtiyaçlarını iç piyasadan karşıladığı gözlendi.

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