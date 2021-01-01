﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticiler tonaj bulabilmek için ithal hurda fiyatlarını artırdı

Geçtiğimiz haftanın başında SteelOrbis’in bildirdiği gibi Rusya’dan yüksek fiyatlarla A3 kalite hurda alımı yapan Güney ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.