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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticiler Japonya çıkışlı hurda için verdikleri karşı teklifleri sertçe düşürdü

Güney Koreli üreticiler, Japonya çıkışlı hurdaya verdikleri karşı teklifleri düşürdüğünü duyurdu.

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