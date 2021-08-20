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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli Hyundai Steel Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini yine düşürdü

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel Japonya menşeli hurda için verdiği karşı tekliflerini bir kez daha düşürdüğünü açıkladı.

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