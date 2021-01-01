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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli Hyundai, Japonya çıkışlı hurda için tekliflerini yükseltirken Rusya yeni tekliflerle geldi

Güney Koreli çelik üreticileri geçtiğimiz bir haftalık sürede hem yerel hem ithal hurda için alım fiyatlarını yükseltti. Fakat ...

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