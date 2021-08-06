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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, Japonya çıkışlı hurda için tekliflerini düşürdü

Bu hafta Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai, Japonya çıkışlı hurda için verdiği teklifleri aşağı çekti.

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