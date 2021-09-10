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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli çelik üreticileri Japonya çıkışlı H2 kalite hurda için karşı tekliflerini düşürdü

Güney Koreli üreticiler bu hafta hem iç hem de ithalat pazarlarında H2 kalite hurda alım fiyatlarını düşürürken, HS gibi yüksek ...

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