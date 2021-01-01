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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’den gelen güçlü talep Japonya çıkışlı birinci kalite hurda fiyatlarını daha da artırdı

Güney Kore’den birinci kalite hurdaya gelen güçlü talep bu hafta, Japon hurda tedarikçilerini önemli ölçüde destekledi.

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