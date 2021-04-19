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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de yeni ithal hurda alımları

Geçtiğimiz haftanın sonunda Güney Kore’nin önde gelen çelik üreticisi Hyundai Steel, Rusya ve Japonya’dan birçok hurda ...

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