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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de Japonya çıkışlı hurda için karşı teklifler 24$/mt düştü

Hyundai Steel, Japonya çıkışlı hurda için verdiği karşı teklifleri geçtiğimiz haftanın ortasındaki önceki seviyesinden 24$/mt aşağı çekti.

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