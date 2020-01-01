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Güney Kore’de Japonya çıkışı hurda için karşı teklifler yükseldi, ihracatçılar daha yüksek seviyeleri hedefliyor

Hyundai Steel, Japonya çıkışlı yüksek kalite hurda için yeni karşı tekliflerini, Kasım ayı başına oranla 2.000 JPY/mt (19$/mt) artırdığını açıkladı.

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