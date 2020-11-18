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Güney Kore’de ithal hurda fiyatları yükselişte

Güney Koreli çelik üreticileri, yerel hurda alım fiyatlarını artırmaya başladı ve bunun sonucunda ithal hurda için karşı teklifler yükseldi.

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