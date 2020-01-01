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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de ithal hurda fiyatları karşı teklifler düşmeye devam ettiği için daha da geriledi

Güney Kore’de ithal hurda fiyatları, başlıca üreticiler karşı tekliflerini düşürdüğü için baskı altında.

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