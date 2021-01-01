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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de ithal hurda fiyatları düştü, Japonya çıkışlı düşük tonajlı bağlantılar öne çıkıyor

Güney Koreli üreticiler, iyi seviyedeki hurda stoklarının yanı sıra Japonya’da ihracat pazarlarına ayrılan yüksek kaliteli hurda ...

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