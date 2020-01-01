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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de ithal hurda fiyatları arttı, sadece tek bir yeni bağlantı oldu

Güney Kore’deki çoğu hurda ithalatçısı yeni fiyat artışlarına direnirken, alımlarını ertelemeye karar vererek yerel hurda alımlarına odaklandı.

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