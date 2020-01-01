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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de ithal hurda fiyatları ABD çıkışlı yeni bağlantıyla hızla toparlandı

Güney Kore’de ithal hurda fiyatları, son ABD çıkışlı hurda bağlantısının ardından bu hafta keskin bir artış kaydetti.

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