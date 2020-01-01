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Güney Kore hurda piyasası görünümü hala zayıf, Rusya çıkışlı yeni bir bağlantı yapıldı

Son zamanlarda Güney Kore ithal hurda piyasasının genel görünümü zayıf kaldı.

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