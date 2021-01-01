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< Hurda ve Hammadde

Güçlü talep ve arz sıkıntısına bağlı 130$/mt CFR’ın üzerini gören cevher fiyatları tekrar geriledi

Bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla hafifçe düşerken, geçtiğimiz haftaya kıyasla yukarı yönlü hareket etti.

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