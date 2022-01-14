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< Hurda ve Hammadde

Global pik demir tedarikçileri fiyatlarını yükseltmeye kararlı

Brezilyalı pik demir tedarikçilerinin ülkedeki sert yağışlar ve bu yağışların demir cevheri madenlerine ve pik demir üretiminde ...

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