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Global pik demir fiyatları ABD’ye yapılan satışlarla gevşedi, satıcıların direnci sürüyor

Global çelik piyasasındaki pozitif görünümden dolayı, baz pik demir alıcıları fiyatları düşürmeye çalışmaya devam ediyor.

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