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< Hurda ve Hammadde

Geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana artan cevher fiyatları talebin azalmasıyla düşüşe geçti

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, 2 Aralık tarihine kıyasla artış gösterdi.

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