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< Hurda ve Hammadde

G. Koreli üreticiler Rusya çıkışlı hurda alırken, diğer menşeli tedarikçilerin fiyatları artışta

Asya hurda piyasasındaki yükseliş belirginleşirken, Güneş Koreli üreticiler, yakın dönemde tekliflerin daha da yükseleceği ...

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