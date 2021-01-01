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< Hurda ve Hammadde

G. Koreli üreticiler hem iç hem de dış pazarlarda artan hurda fiyatlarını kabul etmek zorunda kaldı

Güney Koreli çelik üreticisi Dongkuk’un Rusya çıkışlı A3 kalite hurda bağlantısında hafif bir artış kaydedildi, ancak bu ...

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