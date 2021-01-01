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< Hurda ve Hammadde

G. Koreli çelik üreticileri Rusya’dan hurda alımına odaklandı, Japonya çıkışlı hurda için karşı teklifleri düştü

Güney Kore ithal hurda piyasası iki büyük üreticinin bir süre ara verdikten sonra Rusya çıkışlı hurda alımlarına dönmesiyle ...

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