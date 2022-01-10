﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

G. Kore’de Japonya çıkışlı hurda için verilen karşı teklifler güçlü, fiyatların artması bekleniyor

Güney Kore’de yerel hurda fiyatları son zamanlarda yükseldi. Piyasa kaynakları bu hafta, ithal alımlar için verilen karşı ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.